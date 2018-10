Mindfulness på fabrikken: Tæt på at jeg trak på smilebåndet

Vamdrup: Der er stille i mødelokalet. I en hestesko sidder 11 medarbejdere til første seance med mindfulness.

"Træk vejret som normalt", fortæller instruktøren, og der går mindst 30 sekunder, før han siger noget igen.

"Ret nu fokus på et punkt lige foran brystet og fortsæt med at trække vejret". Medarbejderne har fået et lille oplæg om mindfulness, og derefter sidder de 30 minutter med lukkede øjne for at øve sig i at være til stede i nuet.

De 200 medarbejdere på Isover i Vamdrup havde tirsdag muligheden for at snuse til mindfulness, og godt 30 elektrikere, fabriksarbejdere og kontorfolk tog imod tilbuddet. Fabrikken er en del af Saint-Gobain-koncernen, der beskæftiger cirka 180.000 medarbejdere, og hvert andet år bruger virksomheden en dag til at rette fokus mod miljø, sundhed og sikkerhed.