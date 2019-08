Mindeord om Munkensdam Gymnasiums første pedel

Seniorklubben Munkensdam Gymnasium skriver følgende mindeord om Jørgen Rasmussen:

Munkensdam Gymnasium har mistet sin første pedel Jørgen Rasmussen. Han døde torsdag i sidste uge i en alder af 88 år. Jørgen startede på det nybyggede gymnasium i august 1981 og gik på pension i 1994. Som pedel havde han ansvaret for skolens fysiske miljø samt ansvaret for rengøringen og rengøringspersonalet. Da gymnasiet var helt nyt, skulle procedurer og fremgangsmåder opfindes, og en tradition fastlægges. Pedellen skulle finde sin rolle og sin måde at tackle rollen på i det helt nye miljø.

Munkensdam Gymnasium kan her takke sin første pedel for den tradition, som Jørgen grundlagde: Hans insisteren på et fysisk miljø, der var i tip-top stand. Det satte han en ære i. Karakteristisk var også Jørgens vindende væsen, hans umiddelbare facon og hans fleksibilitet. De egenskaber gjorde ham særdeles vellidt blandt lærere, ledelse og ikke mindst blandt elever. Bisættelsen finder sted onsdag den 21.8. klokken 13.00 fra Seest Kirke.