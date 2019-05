Mindeord om Inger Kroman Jensen: Jeg har mistet en god og kærlig veninde

Inge Friborg Thomsen, Kolding, skriver følgende mindeord om Inger Kroman Jensen:

En solskinspige er ikke iblandt os længere. I midten af februar blev Inger ramt af alvorlig og uhelbredelig sygdom. Den 19. maj sov Inger stille ind omgivet af sine kære.

Den 28. maj var vi mange, som tog en smuk afsked med Inger ved bisættelsen i Sankt Nicolai Kirke. Inger var et kærligt familiemenneske, hun elskede sin lille familie højt. De betød meget for hende, ligesom hun betød meget for dem. Inger var et fint menneske, som havde en stor berøringsflade. Vi er mange, som har meget at sige hende tak for.

I mange år var Inger eksamenstilsyn på IBC, hvor jeg arbejdede tæt sammen med hende, her var hun en skattet medarbejder, som var vellidt af de andre tilsyn, ligesom hun også var vellidt af de studerende, på hvem hun havde en god indflydelse med sin altid venlige, smilende og rolige måde at være på.

Jeg har mistet en god og kærlig veninde. Mine tanker går til familien i denne svære tid.

Æret være Ingers minde.