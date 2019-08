Mindeord: Sct. Georgs gilder i Kolding tager afsked med broder

Poul Lyngs, Sneppevej 33, Kolding, skriver følgende mindeord om gildebroder John Schmidt, Kolding:

Vor kæde er bristet en ven har vi mistet.

John Schmidt, eller Johny som han helst ville benævnes, sov stille ind i sit hjem på Kastanievænget 7, Kolding 22. juli.

Johny blev født i Løgumkloster 1938, og de sønderjyske rødder fulgte ham hele livet. John blev som ung uddannet tømrer, det var dog ikke som tømrersvend hans arbejdsliv udformede sig, men efter først en uddannelsestur til Køln og London, nogle år i København, Nykøbing Mors og ind imellem en tur forbi Horsens for at læse til ingeniør, blev det Kolding, der blev hans base. Her fik han et agentur for et tysk firma, der forhandlede el-motorer og pumper til mange forskellige formål, og det blev hans livsværk.

John var den stille natur, der ikke gjorde meget væsen af sig selv, han nød naturen på golfbanen, også lotterimødet på Viola Pub var en fast del af hans ugeprogram. Han havde også en stor interesse for biler, og især gamle biler; ud over sin Mercedes til daglig brug havde han sin gamle Audi 100, som han havde ejet fra ny, stående i garagen, også en Triumph TR 4 sportsvogn var der, som flittigt blev brugt til fornøjelsesture og med frokostkurven ud i det blå, her var han også en flittig deltager i Triumph klubbens arrangementer.

I 1999 blev Johny optaget i 4. Sct. Georgs Gilde Kolding; et broderskab han satte stor pris på, især gruppearbejdet i 2. gruppe. Også i medlemskabet af Det våde Øje, hvor nogle morgenfriske gildebrødre mødes hver lørdag morgen til svømning og hygge i saunaen, der skulle der være en meget presserende grund, hvis Johny ikke mødte op.

Johny efterlader en søn og svigerdatter og to børnebørn, som bor i Vejen, desuden hans nære veninde Ulla.

Vi vil savne Johny i vort gilde, og medens vi mindes ham, vil vi igen vor kæde sammenføje.