Mindeord: Morgensvømmerne skriver mindeord over Dorrit Svoboda

Kolding: Hanne Riisgaard skriver på vegne af morgen-svømmerne i Slotssøbadet og Gå-pigerne mindeord om Dorrit Svoboda, A.D.Burchartsvej, Kolding:

Mandag den 15. april døde Dorrit Svoboda, 78 år gammel.

Det kom ikke som den store overraskelse, da hun havde været alvorligt syg igennem længere tid, men hun formåede på trods af sygdom at holde os alle tæt til sig, så kontakten forblev god.

Ved hendes vanlige fødselsdagskomsammen den 18. februar blev vi dog klar over, at det formentlig var fødselsdag for sidste gang.

Vi er mange (især) kvinder, der siden 2002 har nydt godt af Dorrits kunnen, omsorg og menneskesyn, der i den grad bød hende at holde fokus på næstekærlighed.

Hun fandt bl.a. ud af, at gymnastik i varmtvandbassinet i Slotssøbadet kunne være godt for mange med dårligt helbred. Slotssøbadet var heldigvis med på ideen, så det blev først til to hold én gang ugentligt, så to gange ugentligt, og samlet blev det til godt 10 års ulønnet indsats til glæde for rigtig mange mennesker.

Dorrit var utrættelig og havde man ikke vist sig et par gange, blev der taget kontakt, ligesom vi blev samlet både før jul til en "Dr. Nielsen gåtur", der blev sluttet af hjemme hos Dorrit med gløgg og æbleskiver.

Andre af os kendte Dorrit som én af gåpigerne, der én gang ugentlig går ud til Skovløberhuset i Marielundsskoven. I de seneste år har hun ikke kunnet deltage, men kontakten blev bibeholdt og hun forblev at være én af "os".

Vi vil savne Dorrit som den dejlige, favnende og omsorgsfulde veninde hun var - lige til det allersidste. Et betydningsfuldt liv er slut.

Æret være Dorrits minde.