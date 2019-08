Mindeord: Henning døde på familieferie i Hamborg gladere og friskere end længe

Kolding: Familien skriver dette mindeord over Henning Vestergaard Nielsen, Agertoften 45, Kolding.

Henning døde på et hotel i Hamborg 2. august efter en hyggelig aften med familien. Gladere og friskere, end han havde været længe.

26. oktober 2009 ændrede hans tilværelse sig, da han på cykel var på vej for at handle i Liva Stormarked i Koldings nordlige bydel. Han blev påkørt på Galgebjergvej med et kompliceret benbrud/ankelbrud til følge. Resten af hans dage gjorde det ham mere og mere dårligt gående, og det forårsagede store kroniske smerter.

Han blev gift med Bodil Sørensen i 1972. De havde kendt hinanden siden han var 20 år og hun var 15 år, så han efterlader et stort tomrum. Han elskede sin nære familie og de fælles familiemiddage i hjemmet på Agertoften, som parret flyttede til for 40 år siden.

Henning blev ansat hos politiet i Kolding i 1977, og her var han ansat, til han blev pensioneret i 2006. Han kunne snakke med alle, høj som lav, og så var han interesseret i tog.

Han efterlader sig ud over hustruen Bodil børnene Ann og Bo, børnebørnene Mads, Nanna og Kathrine, bonusbørnebørnene Helena og Andreas samt svigerbørnene Martin og Malene.

Æret være hans minde.

Familien