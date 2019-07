Mindeord: Grethe Friis Jensen

Iben Friis Jensen skriver følgende mindeord om sin mor Grethe Friis Jensen:

Efter kort tids sygdom er Grethe Friis Jensen, Niels Steensens Vej i Taulov, død på Kolding Sygehus, 88 år gammel.

Egentlig var Grethe Friis Jensen døbt Anna Margrethe Kjær Jensen, men allerede fra fødslen var hun Gretchen eller Grethe, og ved giftermålet med Kaj Friis Jensen overtog hun i praksis også efternavnet Friis Jensen.

Hun voksede op på forældrenes husmandssted i Østervig ved Thorsted, men da pigen Grethe som 17-årig mødte Hvidovredrengen Kaj - i øvrigt til en fodboldkamp i Rødding, skønt hverken hun eller Kaj interesserede sig for fodbold - drog hun til København, hvor hun fik arbejde på et vekselerkontor.

Det unge par nød livet, blev gift da Grethe var 21 og Kaj 23 og fik fem år senere deres første datter, Iben.

Snart trak Jylland og en tilværelse som selvstændige. De flyttede til Kolding, hvor de sammen åbnede butikken Kolding Radio Teknik - han som radiomekaniker, hun som bogholderen.

Det parløb stod på i over tredive år. Forretningen flyttede og blev større, og Grethe og Kaj Friis Jensen trak sig ud af virksomheden, da de kunne gå på efterløn.

Nu kunne de hellige sig rejselivet, som de havde dyrket siden den første scootertur Danmark-Italien, og de blev nogle af charterbranchens første kunder. Det blev til mange ture sydpå, østpå til Asien og vestpå til Sydamerika. Rejser, der vidnede om eventyrlyst og gåpåmod.

Men mest af alt var Grethe familiemennesket - storesøster for sine fire søskende, værdsat mor til to og elsket mormor for fire.

For tre år siden oplevede Grethe Friis Jensen dog den store sorg at miste sin yngste datter, Tina, som døde efter et heftigt kræftforløb.

Men Grethe Friis Jensen var familiens Alma Mater. Hende man ringede til, når sovsen skilte, når rødvinspletten ikke ville gå af dugen, når man var trist. Og selvfølgelig allermest, når man var glad.

For glæder var der mange af. "Vi har haft mange sjove timer", var blandt hendes allersidste erindringer, da hun blev indlagt på sygehuset.

Da Grethe Friis Jensen for tyve år siden måtte tage afsked med sin ægtefælle, flyttede hun fra villaen i Bramdrupdam og til en bolig i Taulov og startede dér et nyt afsnit af sit liv. Det blev til en lang periode, hvor hun ikke bare fik lært bridgespillets glæder, men også udviklede sig til en passioneret og dygtig bridge-spiller, der indtil få dage før sin død nød at sidde med kortene og sine mange nye venner, både i bridgeklubberne og privat.

Grethe Friis Jensen vil blive husket som en kvinde, der altid udtrykte sin mening, som havde stor humor og et lyst sind.

Hun efterlader sig datter og to svigersønner samt fire børnebørn, Signe, Frederik, Stefan og Astrid.