Mindeord: En musikalsk og kærlig mand er gået bort

Lajla og Jørgen Skouboe, Cypresvej 4 st.th., Kolding, har sendt følgende mindeord om deres ven, Karlo Jensen.

Det er med sorg, at vi må erfare, at violinen ikke mere vil spille i vores lille klub. Karlo Jensen, Palmealle 5 st.tv, Kolding, sov stille ind efter en kort tids sygdom med sin kære hustru ved sin side, som gennem en menneskealder trofast har stået ved hans side.

Karlo blev kendt i vores område Munkebo med sin musik og sin kærlighed til salmer og sange, alle med et kristen budskab.

Han og hans hustru har deres børn så langt væk som i Australien, og det land har de begge rejst meget i, men de senere år blev de hjemme i Danmark, og så kom deres børn hjem. Og børnene i Australien har kontakt over nettet, og det glædede Karlo, og han fortalte om de minder, de havde fra deres elskede børn og børnebørn. Ved den store fest ved hans 90 års fødselsdag fortalte han meget om glæden ved alle de smukke ord.

Karlo og Maren har været udsendt fra Apostolsk Kirke som ulandsfrivillige, og dermed kendt i rigtig mange lande og egne. I Danmark, når de var hjemme, fortalte de om deres arbejde, og han skrev en bog om den rejse, de havde været på.

Jo, Karlo vil blive mindet og tænk på for hans tro og trofasthed og altid glade og frie sprog, som han delte med andre i sjove vendinger. 91 år gammel sagde denne verden farvel, men han er nu hjemme hos hans Fader i Himlen og med det glade budskab. Vær aldrig bange, der er altid en, der passer på DIG.

Det bliver lidt tomt i det smukke hjem, hvor nu Maren er ene tilbage. Men hun har mange søskende, og Maren kan næste år fejre sin 90 års dag, som dog vil blive lidt tomt efter Karlos død.

Må Herren være med hele familien i denne tid.

Æret være Karlos minde - med stor tak for musik og kærlighed over for dem, han mødte på sin vej, kan vi kun sige tak.