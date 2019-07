Mindeord: En dygtig og kreativ håndværker

Ellen og Egon Eltved skriver følgende mindeord om tømrermester Lars Bechskov Hansen:

Vi har, uden varsel, mistet vores afholdte svigersøn Lars Bechskov Hansen i fredags den 5. juli. Lars blev, efter mange år som selvstændig tømrermester, syg i 2006-2008, hvorefter han fik et flexjob. Lars har siden da ikke været ramt af alvorlig sygdom. Derfor kom hans bortgang ganske uventet for os alle.

Lars var uddannet tømrer og arbejdede som svend i bl.a. Aarhus, før han som 3. generation, efter sine forældre, overtog tømrerfirmaet Bechskov Hansen. Sammen med sin kone Kirsten Eltved drev han i mange år firmaet videre frem indtil 2007, da han valgte at sælge tømrervirksomheden til videre drift.

Familien, der i mellemtiden var forøget med to piger Lisa og Julia, købte en villa på Bygmarken i Nørre Bjert og efter en tid som altmulig mand på Trapholt, kom Lars som pedel til Koldingegnens Idræts Efterskole, hvor han var meget afholdt, og han førte tilsyn med skolens byggerier og daglige drift i øvrigt.

Lars var en faglig dygtig og kreativ håndværker, hvilket betød, at hans erfaring og viden blev der gjort brug af i mange sammenhænge. Hans tømrervirksomhed udførte igennem årene mange byggeopgaver, hvilket kan ses på egnen. Lars og hans far Bertel renoverede for år tilbage, bl.a. klokkestolen på Nørre Bjert Kirke.

Lars var en meget vellidt og respekteret mand. Han var i flere perioder domsmand og valgt som en slags kirkeværge ved Nørre Bjert Kirke. Han var i flere bestyrelser, hovedsagelig i forbindelse med KFUM & K huse.

Netop KFUM spejdernes aktiviteter har fra barns ben været en del af Lars' liv. Igennem årene har også spejderne nydt godt af Lars' velvilje og hele hans families virke, dels som spejderledere og dels i bestyrelsesarbejde.

Lars var tillige et hjælpsomt og stort familiemenneske. Og nu må vores familie leve videre med et stort savn, som Lars' alt for tidlige bortgang efterlader. Æret være Lars Bechskov Hansens minde.