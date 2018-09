Lene Pedersen, Vamdrup, har sendt mindeord om Egon Larsen, Sdr. Stenderup.

Egon er ikke blandt os mere. Han sov stille ind 14.9.18, fire dage efter sin 84 års fødselsdag. Egon var post i sine unge dage, og så har han lavet cykler og knallerter i sin fritid, som hans tre piger nød godt af, for når han var ude at spille i weekenden, så tog pigerne dem og kørte rundt på, uden at de blev opdaget.

Egon har spillet trommer i Traneli Trio til fester rundt omkring. Han kørte også landevejene tynde som torvehandler og solgte blomster.

Han kørte ofte til bal på Haderslevhus, dansede folkedans og squaredance, men det stoppede, da han blev syg. Han gav slip på sit sociale liv, efter han mistede to af sine piger med kort tids mellemrum.

Hele vinteren har Egon ligget i sengen hjemme. Pludselig blomstrede han op til foråret, hvor han gik ude og alt skulle væk; jern og hvad han ellers har samlet igennem årene. Hans yngste datter, Jette, og hans bror Erling har hjulpet ham meget i de år, han har været syg.

Egon var et godt menneske, altid venlig og glad. I sommer var jeg på besøg ved ham, og da jeg lagde armen om hans skuldre, fik jeg det største kram af ham, som jeg altid vil mindes.

Egon efterlader sig sin datter Jette, børnebørn og oldebørn plus søskende i København og Sdr. Stenderup.