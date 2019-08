Mindeord: Der er ikke mere at sige, var Annas sidste ord

Kolding: Bente og Jens Erik Lund skriver på vegne af familien følgende mindeord om Anna Bønding Heelsberg:

Flid, værdighed, orden, ydmyghed og arbejdsom er nogle af de dyder, der kan nævnes sammen med Anna Bønding Heelsbergs livsførelse.

Det er med stor sorg og beklagelse, at vi 30. juli sagde farvel til vores mor, farmor, mormor, oldemor og svigermor. Efter kort tids sygdom udåndede Anna på Dreyerhus Plejecenter, og vi skylder en stor tak til personalet for en professionel og meget human håndtering af forløbet og den store støtte i de for familien svære timer. En særlig tak til de to gange Hanne, Sam og Maria.

Desværre blev tiden på Dreyershus Plejecenter meget kort, og set i bagklogskabens ulideligt klare lys var det på Dreyershus Plejecenter, at Anna skulle have tilbragt hele sin plejetid. Sådan blev det desværre ikke. Og tiden inden opholdet på Dreyershus Plejecenter kunne vi godt have været foruden.

- Der er ikke mere at sige, var Annas sidste ord, og med dem ønsker vi hende en god rejse.