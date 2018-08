Min historie: Mit hjemland er Danmark

- Jeg kom til Danmark fra Tyrkiet for 11 år siden, fordi min kone var dansker. Jeg bor alene nu og har haft min frisørsalon i tre år. Jeg føler mit hjemland er Danmark nu. Jeg har ikke været i Tyrkiet i ni år.

- Danmark er et godt land, det er faktisk perfekt. Jeg har mange kunder i min salon, men mangler måske lidt flere, det ville være godt.

- Det vigtigste i mit liv er min salon. Jeg er jo frisør og har selv lært det. Jeg er rigtig glad for at kunne arbejde og har gode naboer her på gaden. Vi snakker meget sammen og hilser på hinanden hver dag.

- Jeg drømmer om at købe mit eget hus, men huse er meget dyre. Jeg sparer ikke op til det nu, det vigtigste er, at min salon kører rundt. På et tidspunkt, vil også gerne have en kone og nogle børn.