Min historie: Min ryg blev ødelagt i en arbejdsulykke

- Jeg arbejdede som jord- og betonarbejder, da jeg faldt ti meter ned i en arbejdsulykke. Jeg landede på ryggen og fik ødelagt nogle ryghvirvler. Jeg var kun 24 år, så jeg forsøgte at vende tilbage til arbejdet efter et stykke tid. Jeg arbejdede i fem-seks år, men havde konstante rygsmerter. Så jeg endte med at komme på førtidspension, da jeg var 32 år.

- Det var en stor omvæltning. Jeg savnede kollegaerne og samværet på jobbet. I den situation nytter det jo ikke at gå hen og købe en pose bajer. Jeg måtte ud og aktivere mig selv. Jeg har fisket, siden jeg var en ung mand, og derfor købte jeg en båd og blev fritidsfisker.

- Fiskeriet giver mig oplevelser hele året rundt og et fællesskab med andre ligesindede her i Kolding Fritidsfiskerforening. Men jeg savner stadig mit gamle arbejde. Både kollegaerne og det at bygge noget op helt fra bunden.