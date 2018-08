Min historie: Min kat hjælper mig på toilet

- Jeg mistede det meste af mit syn i en trafikulykke som seksårig. Ved ulykken fik jeg en væskeansamling i hjernen, og jeg har siden kun haft 30 og 40 procents syn inden for højre synsfelt, mens jeg er helt blind på venstre synsfelt.

- Jeg bruger stav, for at folk skal vise hensyn. Folk er generelt nogle idioter i trafikken, så når jeg skal over vejen, holder jeg min stav op - det hjælper.

- Når jeg vågner, går der en halv time, før jeg kan se noget som helst. Øjnene skal ligesom vågne først. Så hvis jeg skal på toilet om natten, kalder jeg på min kat - "far skal på toilet", råber jeg. Og så kommer den og følger med ud på toilettet.

- Den har en klokke om halsen, så jeg går efter lyden. Det er en stor sikkerhed for mig, og jeg har selv lært den det. Det er et spørgsmål om tålmodig, når man skal lære en kat noget. Man skal være meget rolig og stille og have hjertet med. Jeg har haft min kat i syv år. Det er en Egyptisk Orientaler, og den kommer kun ud, når jeg går ture med den i snor.