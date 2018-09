- Musikken og mine venner er det vigtigste i mit liv lige nu. Jeg har spillet guitar og saxofon i mange år. Musikken betyder blandt andet, at jeg kan være mig selv og lukke mig inde i min egen verden og komme ud at spille for folk.

- Min store drøm er at blive musiker, og jeg tror, at det er en realistisk drøm. Min moster er lige kommet ind på musikkonservatoriet.

- Mine venner betyder lige så meget som musikken. For et år siden flyttede jeg skole fra en mindre by og ind til Kolding. Det var fedt at komme tættere på det hele, og jeg synes, de unge er lettere at snakke med og mere åbne, end der hvor jeg kom fra.

- I slutningen af sommerferien var jeg til Thy-træf. Der skete en ulykke, da en mand fik en pløk i halsen. Han døde, og det satte tankerne i gang hos mig. Det handler om at nyde livet, mens man har det - ens liv kan blive forandret på et splitsekund. Sådan nogle tanker har jeg aldrig gjort mig før.