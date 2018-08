Min historie: Jeg trænger til at komme ud, hvor jeg ikke føler mig tryg

- Jeg gik ud af 9. klasse i juni. Jeg havde meget store forventninger til afslutningen af folkeskolen, men det gik så stærkt, og lige pludselig var det bare slut. Det føltes lidt fladt, men jeg tænkter ikke så meget over det mere.

- Om lidt skal jeg starte på Oure Idrætsefterskole sammen med 650 andre elever. Jeg trænger til at komme ud, hvor jeg ikke føler mig tryg - ud at få nye venner og oplevelser. Jeg vil få en masse ansvar, selv rydde op og lære at være væk fra mine forældre.

- Jeg bliver sikkert også mere moden og mere åben over for andre mennesker. Og så lærer jeg at bo sammen med andre på efterskolen.

- Jeg glæder mig til at springe ud i noget nyt og tage imod livet.