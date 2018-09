Min historie: Jeg samler ti sække med tøj ind til trængende hver måned

- Jeg er frivillig på værestedet Regnbuen. Førhen arbejdede jeg her fuld tid, og efter at jeg er gået på pension, kommer jeg her stadig hver tirsdag. Jeg kan ikke slippe det. Der er et stort behov for frivillige på et sted som det her. Der har været store nedskæringer på det sociale område, og førhen var der meget bedre ressourcer til udsatte borgere. Jeg mener, der er blevet skåret alt for langt ind til benet.

- Derfor samler jeg også tøj, tæpper og dyner ind. Jeg spørger venner, bekendte og naboer. Det bliver til mere end ti store sække hver måned. Hver tirsdag deler jeg det ud til brugerne. Det er jo mennesker, og mange af dem har ingenting.

- Jeg kan ikke have, at de går og fryser eller sveder. Og de bliver simpelthen så glade - og det gør jeg også. Jeg synes generelt, at skellene i det danske samfund er blevet alt for store.