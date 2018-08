- Jeg var sammen med min kæreste i fire år. Vi nåede at blive forlovet og fik en søn for tre år siden. Men desværre voksede vi fra hinanden og gik hver til sit sidste efterår. Af forskellige årsager nægtede hun mig at se min søn efter vi var gået fra hinanden. Først måtte jeg ikke se ham på hans tre års fødselsdag, selvom vi har fælles forældremyndighed.

- Det endte med, at jeg ikke så ham i et halvt år. Jeg fandt billeder af ham på nettet, blandt andet billeder dagplejen havde lagt ud. Det var så hårdt og jeg havde det rigtig skidt med totalt mange humørsvingninger. Hvis ikke det havde været for min nye kæreste, var jeg faldet tilbage i kriminalitet og stoffer og kunne have fundet på hvad som helst for at se ham igen.

-Jeg har før haft problemer med mit temperament og har ADHD. Men jeg fandt ud af det med min gamle kæreste, og jeg fik lov at se ham igen for et par måneder siden. Han var lidt genert de første gange, men det går godt nu og jeg ser ham hver anden weekend.