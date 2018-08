Min historie: Jeg gik ned med stress og købte en terapihund

- Jeg arbejdede på operationsgangen på Kolding Sygehus i syv år og var glad for mit arbejde og havde gode kollegaer og spændende opgaver. Men en dag knækkede jeg bare sammen. Jeg begyndte at ryste, kunne ikke få luft og begyndte at græde. Jeg blev sendt hjem til weekenden. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle gribe det an. Jeg kunne ikke snakke og græd konstant.

- Jeg var sygemeldt i en måned og kom til psykolog. Det hjalp ikke rigtigt, og jeg lå bare derhjemme. Det endte med, at jeg købte en terapihund. Det kalder jeg den, fordi den får mig ud af lejligheden. Den skal jo luftes, og jeg slapper af, når jeg går tur med den.

- Folk har mange fordomme om stress og mennesker, der ikke kan arbejde. Det er svært, men man skal lægge skyldfølelsen fra sig og lade være med at gå på arbejde igen, før man er klar. Det gik galt for mig, og i dag er jeg udbrændt, og mit nervesystem er ødelagt.

- Jeg kommer vist aldrig i et fast arbejde igen. Men mit håb er at komme i behandling og få et fleksjob.