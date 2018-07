Min historie: Jeg gik ned med flaget i et år

- For to år siden døde min mormor fra den ene dag til den anden. Hun var kun 63 år. Det var mig, der fandt hende. Jeg var lige så tæt på hende, som jeg er på min mor. Så jeg gik helt ned med flaget i et helt år. Det samme gjorde min mor. Min far døde, da jeg var syv år gammel, så jeg havde kun hende. Jeg røg på kontanthjælp og droppede ud af min uddannelse som gartner. Det sagde mig alligevel ikke noget. Jeg prøvede også kokkelinjen, men det kunne min ryg ikke klare.

- Nu går det fremad igen. Min mor og jeg hjalp hinanden videre med en masse samtale. Det har vi ellers ikke været for gode til i min familie. Jeg er færdig med KU (kombineret ungdomsuddannelse, red.) og vil søge ind på pædagogseminariet. Jeg har spildt en masse tid, men har kæmpet mig op igen og er ved at få styr på mit liv.