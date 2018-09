Min historie: Jeg fandt min kæreste død efter en overdosis

- Jeg mistede min kæreste for fem måneder siden. Vi havde været sammen i ni år. Jeg fandt ham i min lejlighed en søndag aften. Han var død af en overdosis heroin. Han var stofmisbruger gennem mange år, men var på vej ud af sit misbrug.

- Jeg har en treårig datter med ham. Det hele væltede for mig, og hvordan forklarer man en treårig, at hendes far er død? - Jeg siger, at han er oppe ved stjernerne. Men hun forstår jo mere og mere, jo ældre hun bliver.

- Hele vores liv var bygget op omkring vores datter. Nu prøver jeg at samle mig selv op.

- Jeg føler, jeg er ved at komme videre. Det gør jeg ved være sammen med veninder, gå til koncerter og for eksempel sidder her og kigge ud på vandet. I det hele taget komme ud.

-Jeg vil gerne have en ny lejlighed. Jeg vil væk fra den gamle med de minder, der er forbundet med den. Og så vil jeg gerne gøre min uddannelse som salgsassistent færdig.