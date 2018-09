Min historie: Der er et stort pres på en i forhold til skolen

- Jeg går på sidste år i gymnasiet her i Kolding, så lige nu er mit fokus på at færdiggøre skolen. Jeg tænker meget på min fremtidige uddannelse og vil gerne på universitetet efter gymnasiet. Der vil jeg nok gerne læse noget med medicin. Der er et stort pres på en i forhold til skole og uddannelse, men heldigvis har jeg selv indflydelse på, hvordan tingene kommer til at gå.

- Jeg går også meget op i at vedligeholde de relationer, jeg har. Det er vigtigt at pleje de venskaber, man får, ikke mindst i gymnasiet hvor jeg har mødt en masse nye typer mennesker.