Millionsmæk på vej til bygherre: Fortidsminder ved Klostergården skal udgraves

Kolding: Det flere gange forsinkede byggeri af 92 lejligheder ovenpå ruinerne af Klostergården trækker nu sandsynligvis yderligere i langdrag, og bygherren, det almennyttige boligselskab domea.dk, står overfor en ny økonomisk udfordring i millionklassen.

Arkæologer fra Museum Sønderjylland har nemlig fundet væsentlige fortidsminder i to mindre prøvehuller på to gange to meters bredde og to-tre meters dybde, som de for nylig har gravet ud i området. Den slags fortidsminder er beskyttet af museumslovens paragraf 27, og det betyder, at de skal graves ud i fuldt omfang og registreres, før der må bygges ovenpå dem igen. Regningen for udgravningsarbejdet hænger bygherren på - ligeledes i henhold til museumsloven.

Museumsinspektør Per Ethelberg anslår umiddelbart, at arkæologerne skal udgrave i alt omkring 500 kvadratmeter intensivt - altså på den skånsomme måde med håndkraft, skovle og børster. Derudover 1000 kvadratmeter, som delvist kan klares af maskiner. Men først når et tredje prøvehul er udgravet, kan museets fagfolk komme med en præcis vurdering.

Hvad tror du, undergrunden ved Klostergården gemmer på?

- Det er et meget lille vindue, vi har åbnet med prøvehullerne. Men der er ingen tvivl om, at udgravningerne vil frembringe væsentligt nyt om Koldings historie. Vi vil finde væsentlige nye brikker til middelalderbyens historie, som ikke er så velkendt. Noget af det mest omfattende, der er gravet ud i Kolding hidtil, er området ved banegården, hvor det gamle bryggeri lå, påpeger Ethelberg.