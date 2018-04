Millionpulje skal skaffe virksomhederne flere hænder

Virksomheder kan få del i en pulje på en million kroner, hvis de gerne vil sætte gang i et projekt, der kan være med til at skaffe dem arbejdskraft.

Kolding: Virksomhederne har brug for alle de hænder, de kan få, og derfor har byrådet i Kolding besluttet at etablere en pulje på en million kroner, der skal yde tilskud til projekter, der kan være med til at skaffe folk i arbejde.

Midlerne i puljen kan søges af foreninger, institutioner og virksomheder, der ønsker at skabe projekter, der kan fremme beskæftigelsen i Kolding Kommune. Det er kommunens arbejdsmarkedsudvalg, der står for at dele pengene ud til ansøgerne, og det arbejde går i gang nu.

- Vi har valgt at satse på projekter, der kommer ude fra. Vi har også nogle projekter på bedding på kommunalt niveau, som vi skal drøfte politisk, men i første omgang gælder det de projekter, der ligger ude på virksomhederne, siger Poul Erik Jensen (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Det er især med henblik på at oprette såkaldte småjobs, at puljen er blevet etableret. Et småjob er stillinger for medarbejdere, der eksempelvis skal løse en kortvarig opgave, agere alt-mulig-mand eller arbejde på et lager på deltid. I Kolding Kommune har man en "småjobservice", der består af to konsulenter, der målrettet har fokus på at formidle den slags job til borgere.

- Vi regner blandt andet med, at nogle af dem, der falder ud af sygedagpengeordningen, kan få gavn af projekterne, siger Poul Erik Jensen.