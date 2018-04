Millionhandel med norske rigmænd trækker ud

Det var meningen, at et nyt norsk foretagende skulle have overtaget stor byggegrund til husfabrik med 200 ansatte på Venusvej 31. januar. Handlen trækker ud. Der er problemer med stiftelsen af det danske selskab, forlyder det.

Nu viser det sig, at selskabet slet ikke er stiftet endnu. Derfor er by- og udviklingsforvaltningen nu i dialog med nordmændenes danske konsulenter om en ny overtagelsesdag og dermed den dato, hvor handlen realiseres, og købesummen skal betales.

Købstilbuddet kom fra EIKR A/S under stiftelse, og på tilbudsblanketten var 31. januar 2018 angivet som ønsket overtagelsesdag.

Kolding: De norske rigmænd bag planerne om at opføre en modulhusfabrik med 200 arbejdspladser på Venusvej i det nordlige Kolding får rigtig travlt, hvis de skal nå at have fabrikken klar til brug ved årsskiftet 2018/2019, sådan som de tidligere har bebudet.

Den norske kapitalfond The Green Holding Company fortalte i november, at den via et dansk selskab, EIKR A/S, vil opføre en produktionshal på 30.000 kvm. på Venusvej.Her skal der produceres moduler til træhuse, som skal sælges og formidles i Norden og Tyskland. Det blev også meldt ud, at fabrikken i Kolding vil få 200 arbejdspladser, og at den skal stå klar til brug omkring årsskiftet 2018/2019. Før byggeriet kan komme i gang, skal der laves en lokalplan.

Udfordringer

Kolding Kommunes ejendomskonsulent Brian Holmer oplyser, at "The Green har haft nogle tekniske udfordringer med at få det danske selskab stiftet". Hvad udfordringerne konkret handler om, ved han ikke.

- Men vi har solgt til et selskab under stiftelse, og vi har sagt, at det vil vi gerne vente på, siger han.

The Green er identisk med den norske kapitalfond The Green Holding Company, hvis danske selskab EIKR A/S - som altså ikke er stiftet endnu - skal stå for både grundkøb, drift og opførelse af den planlagte fabrik.

Bag The Green Holding Company står ifølge tidligere oplysninger "en række visionære og økonomisk velfunderede norske ejere og igangsættere". Da nyheden om det forestående fabriksbyggeri kom ud i november, var det Ramsdal Gruppen, der førte ordet på deres vegne, fordi de selv gerne vil være tilbageholdende med deres identitet, som det hed.