Millioner skal spares: Ansatte er bekymrede på borgernes vegne og for deres job

Tidligere på året blev det besluttet at lukke Organisationen Nordhøjs to butikker, hvor udviklingshæmmede er i beskyttet beskæftigelse. Lukningen er en del af kommunens "Selvværd og sammenhæng"-strategi, der går ud på at spørge borgerne til råds og finde nye løsninger, der er til glæde for borgerne og sparer penge for kommunen. Arkivfoto: Lena Juul

Politikerne bad om at få en handleplan i høring, efter en ekstern analyse pegede på, at der er millioner at spare på Koldings socialområde. Medarbejdernes svar er fulde af bekymring. Alligevel er næstformanden for forvaltningsudvalget fortrøstningsfuld.

Kolding: "Vi vil fagligt se nogle borgere, der har behov for støtte, men ud fra de nye principper vil disse borgere, ikke kunne få bevilget denne støtte". "Vi vil gerne opfordre til, at besparelser i projekter og tiltag fremadrettet først udmøntes, når de positive effekter slår igennem. Man kan ikke skabe positive sociale forandringer, efter man har fyret de medarbejdere, der skulle skabe forandringerne". Sådan lyder to af de bekymringer, der kom frem, da politikerne bad om en høring af den plan, der kom i kølvandet på en ekstern analyse på socialområdet. Analysen peger på, at der på voksenområdet kan spares omkring 40 millioner kroner. Strategien "Selvværd og Sammenhæng" skal bruges, når besparelserne skal findes. Forvaltningsudvalget, hvor både ledelse og medarbejdere er repræsenteret, har drøftet sagen på et ekstraordinært møde tidligere på måneden, og her kom det frem, at medarbejderne vil værne om deres faglighed og er bekymrede for at miste deres job.

Forvaltningsudvalget Forvaltningsudvalget er det, der tidligere hed samarbejdsudvalget.



Selvværd og sammenhæng er den strategi, som kommunen bruger. Strategien går i grove træk ud på at lytte til borgeren, for derefter at finde en ny og billigere måde at hjælp ham eller hende på.

Husk os Frank Wolff Hinrichs, der er næstformand for forvaltningsudvalget, forklarer. - Fra medarbejdernes side er hovedbeskeden med høringssvarene: "Husk os". Analysen går ikke ind og tjekker kvaliteten af de tilbud, borgeren får på for eksempel behandling af misbrug. Analysen ser bare på kommunens udgifter til området. Prisen sammenlignes så med, hvad det koster i sammenlignelige kommuner. Forvaltningsudvalgets fornemste opgave er at sørge for, at medarbejderne inddrages i processerne. Lige nu går det rigtigt stærkt i forvaltningen, og der har været en følelse af, at man ikke altid har hørt medarbejderne. Forvaltningen har i de seneste måneder været igennem en turbulent tid. Direktøren er blevet fyret, og så sent som i denne uge kom det frem, at der er fundet ekstra budgetoverskridelser på 10,2 millioner kroner på socialudvalgets område. - Men jeg er fortrøstningsfuld. Ledelsen lytter, vi føler os hørt og der sker noget, siger Frank Wolff Hinrichs. Hans Holmer (SF) er formand for social- og sundhedsudvalget, der har behandlet sagen. - I udvalget anerkender vi medarbejdernes tilbagemelding, og vi ønsker på den baggrund en opfølgning på næste udvalgsmøde, siger Hans Holmer.