Millionbesparelser på vej: Skoler i Kolding står foran sparerunde

Spareforslag

Embedsmændene præsenterer følgende spareforslag for børne- og uddannelsesudvalget:



Reduktion af normering på Ødis Skole: 500.000 kr. per år



Reduktion af normering på Sdr. Stenderup Skole: 500.000 kr. per år



Øget holddannelse i en procent af al undervisning: 500.000 kr. i 2018 (1,2 mio. kr. per år fra 2019)



Øget holddannelse i to procent af al undervisning: 1 mio. kr. i 2018 (2,4 mio. kr. per år fra 2019)



Reduceret tildeling til sfo - 5 procent: 2,6 mio. kr. per år



Reduceret tildeling til sfo - 10 procent: 5,2 mio. kr. per år



Reduceret tildeling til sfo - 15 procent: 7,8 mio. kr. per år



Øget undervisningsandel på skolerne - 5 procent: 2,2 mio. kr. per år



Øget undervisningsandel på skolerne - 10 procent: 4,4 mio. kr. per år