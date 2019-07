Miljøformand vil skrue op for kampen mod klimagasser

Nu vil byrådets miljøformand Birgitte Kragh (V) have oprettet en vidensbank med alle mulige, lokale CO2-tiltag, som både kommunen og virksomheder kan sætte i værk. Sagen bliver sat på dagsorden i næste måned.

Kolding: Nu skal der fyres op under Kolding Kommunes indsats for at mindske udledningen af klimagasser til atmosfæren.

Det bebuder formand for byrådets plan-, miljø- og boligudvalg, Birgitte Kragh (V), som sætter sagen på dagsordenen for udvalgets møde i næste måned.

Miljøformandens initiativ kommer i forlængelse af den nye socialdemokratiske regerings mål om, at reduktionen af CO2-udledning i Danmark skal slå verdensrekord med en nedbringelse på hele 70 procent i forhold til 1990 inden 2030.

- Vi får jo en opgave, som vi lige så godt kan tage fat på hurtigst muligt. Jo før, jo bedre, siger Birgitte Kragh, som fastslår, at hun er meget optaget af at intensivere den lokale miljøindsats.

- Så vi skal have fundet ud af, hvor Koldings bidrag til en større CO2-reduktionen skal komme fra. Jeg ønsker, at vi får to politiske drøftelser om det. Den ene skal handle om Kolding Kommune som virksomhed, og den anden skal handle om Kolding Kommune som helhed, siger Kragh.