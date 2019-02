Miljøformand afviser bøn fra biogas-formand

Løbet er kørt, lyder det fra formanden for byrådets plan-, miljø- og boligudvalg, Birgitte Kragh (V). Beslutningen om at sige nej til biogasanlæg ved Venusvej er endelig.

Kolding: Bestyrelsesformand for energiselskabet Nature Energy Peter Gæmelke skal ikke regne med at få noget ud af sin indtrængende bøn til Koldings politikere om at genoverveje deres nej til selskabets biogasanlæg.

Det siger formanden for byrådets plan-, bolig- og miljøudvalg Birgitte Kragh (V), der allerede fik opfordringen på et møde med Nature Energys øverste ledelse mandag morgen.

- Det, jeg kunne tilbyde Nature Energy, var at høre forligspartierne - altså DF og S - om de så nogen mulighed for at ændre vores beslutning. Det har jeg gjort, og det er sådan, at vi har taget en beslutning, der ikke bliver ændret på, siger Birgitte Kragh, som medgiver, at sagen først formelt er stoppet, når byrådet beslutter det på sit næste møde.

Hvorfor ikke give Nature Energy en chance for at stille op og besvare spørgsmål, når de nu beder om det?

- Politisk siger vi altid ja, hvis vi får en invitation. Til gengæld synes jeg, det har været meget svært at få Nature Energy til at stille op tidligere i forløbet. Det var derfor, vi forlængede høringsperioden fra 13. februar til 25. februar.

Nature Energys formand Peter Gæmælke siger, at deres anlæg ikke lugter. Gør det ikke indtryk, når I nu traf jeres beslutning, fordi I ikke kunne få en garanti mod lugtgener?

- Gæmelke er mere tydelig i sin kommunikation, end selskabet har været hidtil. Selskabet har sagt, at anlægget ikke lugter over grænseværdien. Men den lugt, der ligger under grænseværdien, kan vi som myndighed ikke gøre noget ved. Med i vores overvejelser har også været, hvad alene bekymringerne for lugtgener kan gøre ved et udviklingsområde, siger Birgitte Kragh.

Borgmester Jørn Pedersen (V) kan ikke udtale sig i sagen. Han er inhabil, fordi han er formand for Sampension, som sammen med to udenlandske kapitalfonde ejer Nature Energy.