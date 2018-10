Det er godt et år siden, at vennerne Johannes Kartoft (tv) og Philip Hulgaard åbnede Bryggeriet Åben i et lade i et nedlagt landbrug i Kolding. Gæsterne i ølbarerne i blandt andet København og Aarhus er faldet for deres øl, og nu udvider makkerparret kapaciteten fra 4000 til 12.000 liter om måneden. Foto: Søren Gylling