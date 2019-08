Mikrobryggeri vokser igen - og slår et slag for at øl opbevares på køl

- Jeg er enorm ærekær, når det kommer til produktet, og når jeg ved, at øllen bliver bedre af at stå på køl, så gør jeg også mig selv en tjeneste ved at opbevare øllen på køl. Det betyder, at slutforbrugeren får en bedre oplevelse, siger Philip Hulgaard. Foto: Søren Gylling

Det er to år siden, at bryggeriet Åben begyndte som et hobbyprojekt. Nu er der tre mand på fuldtid, og ambitionerne er fortsat store i bryggeriet, der som det - måske - første bryggeri i Danmark opbevarer alt øl på køl for at bevare smagen bedre.

Kolding: Han vil ikke lægge hovedet på blokken. Men han er ret overbevist om, at bryggeriet Åben er det eneste og første i kongeriget, der fra tapningen sætter dets øl på køl. - Jeg tror, vi er de eneste, der opbevarer alt øl på køl og kan levere frisk øl inden for 24 timer. Jeg er ret overbevist om det. Men der kan være et lille bryggeri, der gør det samme, siger Philip Hulgaard, der er stifter og brygmester i bryggeriet Åben. - Mælk er på køl, fra det kommer ud af koen, og selvom øl ikke er så sensitivt som mælk, er det et levende produkt. Vi filtrerer og pasteuriserer jo ikke vores øl. Og særligt humlesmagen forsvinder, når øllen bliver varm, siger Philip Hulgaard. Det er noget af den passion for øl, der har været med til, at forbrugerne har fået smag for øl fra Åben. - Jeg er enorm ærekær, når det kommer til produktet, og når jeg ved, at øllen bliver bedre af at stå på køl, så gør jeg også mig selv en tjeneste ved at opbevare øllen på køl. Det betyder, at slutforbrugeren får en bedre oplevelse, siger Philip Hulgaard.

Bryggeriet Åben begyndte som en hobbyprojekt for to år siden. I dag er der udover stifter Philip Hulgaard to fuldtidsansatte i Bryggeriet, der ligger på Birkemosevej i Kolding. - Jeg har en stor drøm om at åbne en bar på et tidspunkt. Men nu må vi se, hvad der sker, siger Philip Hulgaard.

Drømmer om en bar Bryggeriet blev startet for to år siden af Philip Hulgaard og Johannes Karstoft som et hobbyprojekt, der måske kunne udvikle sig til noget mere, og udviklingen har været helt overvældende, siger Philip Hulgaard. Anlægget, de startede med, blev opgraderet i efteråret 2018, hvor de købte fire nye tanke, og de har netop bestilt to ekstra tanke. - Jeg tør ikke spå om, hvad der sker. Jeg synes, at jeg har ramt forbi mange gange, siger Philip Hulgaard, der er direktør for selskabet, og det seneste års tid har helliget sig bryggeriet på fuldtid. I dag har Johannes Karstoft trukket sig fra selskabet og koncentrerer sig om sit landbrug og sit nyfødte barn, og i stedet kommer han og drikker øl på bryggeriet. Åben har netop fået to ansatte på fuldtid, og derudover er der fire deltidsansatte, der hjælper med at pakke øllene i bryggeriet, der bare vokser og vokser. - På en eller anden måde er det lykkedes os at komme ud i otte lande. Vi har deltaget i mange ølfestivaler, også uden for Danmark, og vi har et godt navn som ølland. Folk kender Mikkeller og Carlsberg. Så de vil gerne prøve vores produkter. Og så har vi været gode til at komme ud på barer i Danmark, siger Philip Hulgaard, der selv fortsat har en drøm om at kunne kombinere bryggeriet med en bar, hvor der er Åben på hanerne. - Jeg har en stor drøm om at åbne en bar på et tidspunkt. Men nu må vi se, hvad der sker, siger Philip Hulgaard.

Alternativ til vin Seneste nye tiltag på det lille bryggeri har været at anskaffe sig en kølecontainer, der kan holde den friskbryggede øl på en temperatur på cirka 3 grader. Inspirationen kommer fra USA, hvor det er helt almindeligt, at øl bliver opbevaret på køl. Enkelte bryggerier i USA kræver endda at dets øl bliver opbevaret på køl, hvis baren skal have lov til købe. - Der er vi slet ikke i Danmark. Vi er i Danmark opdraget til, at Carlsberg står i pallevis i supermarkeder, og at vi først køler det ned, når vi skal drikke øllen, og det er fint til den type af øl. Men du kan ikke sammenligne deres og vores øl. Vi er mere i konkurrence med vin og cocktails. Vores øl har meget mere humle, og de frugtagtige toner forsvinder, hvis de bare står. Derfor er det så vigtigt at få øllen på køl, siger Philip Hulgaard.

