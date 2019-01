De fleste mennesker har på et eller flere tidspunkter i deres liv prøvet at være forelskede. Tilstanden er i familie med sindssyge og handler om kemi og kemiske reaktioner i hjernen. Forelskelsen styres især fra pandelapperne, hvor blandt andet belønningscentrene sidder. Når man er forelsket, producerer hjernen store mængder af hormonet dopamin, som gør én glad og lykkelig. Dopamin er vanedannende og får den forelskede person til at hige efter mere. Foto: Søren Gylling