Mikkel har brygget øl i ti år: - En af mine øl smagte af hostesaft

Kolding: Syv brygmestre, fire dommere og en masse ølentusiaster var lørdag samlet i festsalen på Brændkjærskolen for at kåre årets Brændkjærbajer. JydskeVestkysten mødte Mikkel Overgaard fra foreningen Borussia Brændkjær, som har ti år erfaring som hjemmebrygger bag sig.

Hvem er foreningen Borussia Brændkjær?

- Vi har været i gang siden 2015. Det er en fædreforening, som har fokus på at lave aktiviteter med børn og unge i området. Vi har nogle aktiviteter for fædrene i foreningen, hvor vi blandt andet spiller floorball to gange om ugen. Vi er med til at brygge øl, så vi kan vi penge i kassen og sørge for, at vi kan få en hal i Brændkjær.

Hvad har I fået ud af at brygge øl i foreningen?

- Her i foreningen har det også givet et godt sammenhold. Man finder ud af, at det kræver en masse tålmodighed, når man skal vente tre uger på at hælde det flaske, og det kan være lidt svært for en flok fædre, der alle har en lille smule damp.