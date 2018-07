Mie har sat en stopper for shopping

Kolding: Den sidste kandidat til prisen som Årets Klimahelt 2018 i Kolding Kommune er Mie Schmidt, som er nomineret med sit projekt "Et år uden shopping".

Med et proppet klædeskab hvor intet passede sammen og en følelse af aldrig at have noget at tage på kombineret med mere og mere viden om tøjproduktion, tog Mie en beslutning om at trykke på pauseknappen. Hun ville ikke længere være en del af 'køb-og-smid-væk' kulturen, specielt ikke, når den påvirker vores verden, som den gør.

Projektet 'Et år uden shopping' blev hendes måde at gribe situationen an på samt en platform, hvor hun håber at kunne inspirere andre til at stoppe op og se, hvordan unødvendig shopping påvirker vores verden.

Prisen som Årets Klimahelt 2018 uddeles ved årets kulturnat 24. august. I år er der fem kandidater til prisen. De er alle indstillet, fordi de er i gang med projekter, som er fyldt med store og bæredygtige ambitioner.