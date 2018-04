Midtbyens populære dyrehandel lukker

Kolding: Det er ikke uden vemod, at ægteparret Sonja og Palle Sørensen har annonceret ophørsudsalg i deres dyrehandel Søhesten. De to har drevet forretningen i 39 år, heraf de 24 år i Søndergade. Men pr. 1. maj er det slut.

- Vi har forberedt os på at det skulle ske de sidste tre-fire år. Og nu er det tid til at sige stop, fortæller Palle Sørensen, der fylder 70 år midt i maj, mens hans hustru er et par år yngre.

Parret ville gerne have solgt forretningen, men uden en tilknyttet webshop har det ikke været muligt at finde en køber.

- Sådan en butik her kræver en webdel i dag. Det er gået for os, men en ny skulle have online med, så hvis jeg for 10 år siden havde lavet en webshop, så havde det nok været lettere at få det solgt, siger Palle Sørensen.

Han havde gerne set, at forretningen var fortsat.

- Det er jo et livsværk, som vi lukker endegyldigt ned nu. Så det er meget vemodigt, og det har været en tung beslutning. Jeg ville gerne have kunnet gå forbi ude på gaden og sige, at det startede jeg.