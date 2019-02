Midtbyens nye frokosthus er klar til åbning

Kolding: På mandag 18. februar får midtbyens folk et nyt sted at stille frokostsulten.

Her åbner nemlig det nye frokosthus Den gamle nationalbank i stueetagen hos House of Innovation, Jernbanegade 27. I spidsen for stedet står 24-årige Karen Essendrop, som blandt andet har erfaring fra Aarøsund Badehotel, Schakenborg Slotskro og michelinrestauranten Substans i Aarhus.

- Det bliver spændende at prøve at lave en lidt anderledes frokost. Tit har man ikke så stort et budget, og det bliver meget de samme ting, man serverer, men her bliver det økologisk og med råvarer, der er i sæson. Man får en god, solid frokost, der er lidt noget andet, end man ser andre steder, og så får man forhåbentlig en rigtig god stemning, siger hun.

Den gamle nationalbank byder på en buffet med tre slags salater, en kold ret og en lun ret, som alt sammen både kan spises på stedet eller tages med.

Ud over den daglige frokostservering kan man også holde selskaber i lokalet på Jernbanegade 27. Der er plads til omkring 100 gæster.