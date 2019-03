Midtbyen mangler 1000 p-pladser: - Det er kritisk

Kolding: Hvis du arbejder i Kolding midtby og kommer kørende i din bil klokken lidt i otte, så er det rigtig svært at finde en ledig p-plads, og du skal i hvert fald regne med, at du skal betale for at parkere bilen. Kommer du først lidt i ni, er det næsten umuligt at finde en plads, hvor du kan holde hele dagen - selv en ledig betalingsplads er svær at finde.

Sådan er virkeligheden for dem, som arbejder i midtbyen lige nu.

- Det er kritisk, konstaterer afdelingsleder Martin Pape fra Trafik og Mobilitet i Kolding.

En helt ny parkeringsanalyse fra Trafik og Mobilitet viser, at der lige nu er 4956 offentligt tilgængelige p-pladser og 2095 private p-pladser i bymidten - i alt 7051 pladser.

Det nuværende behov er imidlertid 7995 pladser, hvis man kigger på, hvad der er af funktioner i byen i form af boliger, butikker og arbejdspladser.

Med andre ord mangler der aktuelt næsten 1000 pladser i midtbyen, hvis alle de bilister, der har brug for det, skal kunne parkere i nogenlunde nærhed af deres arbejdspladser og hjem.

Og det behov vokser, når man kigger ind i den nærmeste fremtid, forklarer Martin Pape.

- Vi har kendskab til, at 15 forskellige projekter er i støbeskeen i bymidten i de kommende fem-ti år. Dem skal der bygges en masse parkeringspladser til. De 15 projekter vil i sig selv skabe et behov for 2000 nye pladser, og man skal også huske, at nogle af projekterne vil inddrage eksisterende parkeringspladser for eksempel på Riberdyb og Holmsminde, påpeger Martin Pape.

Så når alle tal er lagt sammen, viser det sig, at der er brug for 3650 nye p-pladser de næste fem-ti år - inklusiv det helt akutte behov for ekstra 1000 pladser, viser parkeringsanalysen.