Michael Kvium gav Trapholt ekstra luft under vingerne

Kolding: På kunstmuseet Trapholt blev 2017 et jubelår. Antallet af besøgende landede på præcis 92.518, og man skal helt tilbage til 1997 for at finde et højere besøgstal. Det var dengang, at museet viste Benetton-reklamer i helt nyåbnede bygninger.

- Et fantastisk år.

Så enkelt kan museumsdirektør Karen Grøn beskrive 2017, hvor der også var fremgang på andre vigtige parametre. Andelen af følgere på museets Facebook-profil voksede fra 7000 til 12.000, og 1650 er nu medlem af Trapholts museumsklub. Det er 250 flere end året før.

- Der har aldrig været så mange klubmedlemmer før. Og jeg plejer at sige, at antallet af klubmedlemmer er en meget klar indikator på den opbakning, museet har fra gæsterne. De er både trofaste gæster, og de er vigtige ambassadører for museet, siger Karen Grøn.

Og hvorfor gik det så godt i 2017? Besøgstallet er trods alt forøget med cirka 18.000 i forhold til året før.

- Når vi gør tallene op og gennemgår vores brugerundersøgelser, så kan vi tilskrive udstillingen med Kvium omkring 20 procent af æren for årets flotte resultat. Man må bare konstatere, at Michael Kvium er en dansk superstjerne, der ikke er til at slå. Og samtidig var vi i 2017 rigtig dygtige til at få fortalt omverdenen, at vi nu åbnede den udstilling, siger Karen Grøn.