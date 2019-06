Mexicanske Ana mindes sin hund med træskulptur i Nicolai-gården

Ana Paula Luna arbejder over hele verden med at lave kunst. - De fleste spørger mig, hvordan det går i Mexico med muren og med Trump. Det er helt fint, men vi har heldigvis også andre bedre ting at tænke på, smiler hun. Foto: Søren Gylling

Kærligheden til et andet væsen. Det er budskabet med den skulptur, som mexicanske Ana Paula Luna er ved at save ud ved den igangværende træskulpturfestival, man kan opleve i Nicolai-gården. Udgangspunktet for skulpturen er hendes egen hund derhjemme i Mexico.

Kolding: Man skal være en hård hund for at ikke at blive grebet af den skulptur, som Ana Paula Luna er ved at skære ud af et stort træstykke, der står solidt placeret på asfalten i Nicolai-gården. "Kærlighedsminder" hedder skulpturen, der forestiller en hund, der ømt lægger sig hoved mod sin ejers kind. Udgangspunktet er glæden ved hendes egen hund, Zafra, der går rundt derhjemme i Mexico, mens Ana er i Kolding for at deltage som kunstner ved den første udgave af skulpturfestivalen Kolding Art Jam. - Jeg fik egentlig inspirationen, da min kæreste mistede sin hund i november. Der kom jeg til at tænke over den kærlighed, man føler for sin hund. Og så valgte jeg at bruge min egen hund som udgangspunkt for skulpturen, for det er selvfølgelig det dyr, som jeg selv elsker højest.

Art Jam i Kolding Kolding Art Jam holdes i uge 24. Der er afslutning lørdag den 15. juni kl. 14.00. Art Jam holdes i gården hos Nicolai Kultur.

Der er udvalgt seks internationale træskulptører, som hver får en egestamme på cirka 1,8 x 0,6 meter, og de arbejder i perioden med at omdanne stammerne til kunstværker. Kunstnerne kommer fra Tyskland, Sydkorea, Japan, Rusland, Mexico og Kina. Kunstværkerne fremstilles primært med kædesav, men der arbejdes også med håndværktøj.

primært med kædesav, men der arbejdes også med håndværktøj.



Der er gratis adgang til pladsen hele ugen, så publikum har mulighed for at følge kunstnernes arbejde på tæt hold.





Foto: Foto: Søren Gylling Ana Paula Luna arbejder i baggrunden, mens tyske Franziska Agrawal arbejder med kædesaven. De har begge arbejdet i årevis med kunst, der bliver lavet offentligt, mens publikum kan kigge på. Lige nu er de i Kolding, inden turen går videre til Højer. Foto: Søren Gylling

Jeg glæder mig til den næste Normalt kigger man på skulpturer, som står fiks og færdige og klar til beskuelse, men på Art Jam er det anderledes. Her kigger man kunstnerne over skulderen, mens de arbejder med kædesave og andet værktøj. Det er aldeles fascinerende. - Jeg føler, at publikum er en del af processen. Tit kender folk ikke den person, der har lavet en skulptur, men her har man mulighed for at se mig arbejde, kende mit ansigt og spørge mig undervejs. Det er en vigtig del af det hele, synes jeg. Kommer du ikke selv til at savne din skulptur, når du rejser væk og måske aldrig ser den igen? - Nej, det er rart at efterlade en skulptur til folk, der bor her, og når den er færdig, så glæder jeg mig allerede til den næste, jeg skal lave.

Foto: Foto: Søren Gylling Det er første gang, der er Art Jam i Kolding. Her kan man bl.a. se "Tom skal", som er navnet på den skulptur, Jiang Long fra Kina er ved at lave med fine detaljer. Foto: Søren Gylling

Hvad forestiller det? Der er flere kunstnere i sving under Kolding Art Jam, og ved siden af Ana står tyske Franziska Agrawal, der simpelt hen har sat ild til sin træskulptur. Det er dog ikke på grund af utilfredshed med resultatet, hun har lavet en skulptur, der har fået navnet "Brændt". Ilden skal være med til at skabe et sort mønster i de trækuber, hun er ved at skære ud i Nicolai-gården. - Det er første gang, jeg forsøger at bruge ild, og det er faktisk ikke så let at sætte ild til træ, som man skulle tro. I andet forsøg bruger jeg lampeolie, men jeg har flere ideer, hvis det ikke går så godt, som jeg håber. Franziska kan godt lide at arbejde med publikum på. Hun synes, dialogen er en vigtig del af hele processen. Hvilket spørgsmål får du mest fra publikum? - De spørger, "hvad skal det forestille? Og så svarer jeg altid, "hvad synes du selv", smiler Franziska.

Foto: Foto: Søren Gylling For at skabe mønstre i sin skulptur, har Franziska Agrawal sat ild til nogle af de udskæringer, hun har lavet i træet. Foto: Søren Gylling

Slutter med auktion Som gæst kan man få en smule af festivalen med sig hjem, for der er nemlig udsendt et katalog over Kolding Art Jam. Her kan man læse en præsentation af alle kunstnerne, og man kan se de skitser, som kunstnerne har indsendt for at blive udvalgt til festivalen. Hvis man ikke kan nøjes med programmet, så kan man også sikre sig et af de færdige værker. Når Art Jam slutter - og rykker videre til Højer, hvorfra ideen stammer - så bliver nogle af skulpturerne nemlig solgt ved en auktion, som borgmester Jørn Pedersen bestyrer: Det sker lørdag den 15. juni klokken 14. Indtil da kan man komme forbi hver dag i Nicolai-gården og se Ane, Franziska og de andre kunstnere i arbejde.