For to år siden overtog 33-årige Mette Preston sit barndomshjem i Hejls, da hun mistede sin far til kræft. For to uger siden åbnede hun en ny frisørsalon i den ene ende af huset, hvor der er rummelighed og plads til både punkere og bedstemødre, præcis i den ånd som hendes far havde ønsket det.