Metalvirksomhed i vækst rykker til Bjert og overtager 20 mand

Kolding: Metalvirksomheden NSM A/S var på udkig efter mere plads. Det får virksomheden i Bjert, når den i løbet af sommeren 2019 rykker ind, hvor Tresu Group i dag har base.

NSM A/S overtager fabriksbygninger, maskinpark til fremstilling af specialkomponenter samt tilhørende medarbejdere fra Tresu, der i løbet af 2019 rykker ind i ny fabrik ved Kolding. NSM beskæftiger på sin nuværende fabrik på Ambolten cirka 50 medarbejdere og vil få tilført godt 20 af de hidtidige Tresu-medarbejdere indenfor maskinbearbejdning.

- Vi har i to-tre år haft svært ved at følge efterspørgslen trods investeringer i produktionen. Derfor har vi længe været på udkig efter større bygninger, alternativt et nybyggeri. Da vi hørte, at Tresu Group havde planer om at flytte til en ny fabrik, blev vi vist rundt i virksomhedens nuværende hovedsæde med produktion. Under rundvisningen opstod tanken om at overtage Tresus maskinbearbejdning, og det endte med at blive en del af aftalen, siger Lars Evald, der er ejer og direktør i NSM A/S.

De 20 mand, der arbejder inden for maskinbearbejdning, bliver en del af NSM A/S fra den 1. oktober i år.