Metalfirma tabte lidt af pusten i 2018: Overskud landede på 21 mio. kroner

Overskuddet i Sjølund Group er faldet en anelse i seneste regnskab. For godt et år siden solgte Søren Ravn lidt over halvdelen af metalvirksomheden til den tyske kapitalfond Deutsche Beteiligungs AG. Arkivfoto: Søren Gylling

Faldende aktivitet i flere forretningsområder betyder, at overskuddet skrumpede lidt i Sjølund Group, der for godt et år siden fik en tysk kapitalfond som ny hovedaktionær.

Sjølund: Ambitionerne er store hos metalvirksomheden Sjølund Group, derfor var det ikke en del af planen, at overskuddet skulle falde i seneste regnskabsår. Overskuddet faldt fra 25,1 millioner kroner i 2017 til 21 millioner kroner i regnskabet, der løber frem til udgangen af september 2018. Virksomheden, der er specialiseret i valsning - det vil sige at bukke jern - har kunder inden for vindindustrien, byggeri, transportsektoren og industrien. Sjølund Group oplyser ikke omsætningen, men regnskaberne viser, at bruttofortjenesten er steget støt siden 2012. Men i seneste regnskab faldt bruttofortjenesten fra 78,6 til 63,7 millioner kroner. Det er faldende aktivitet på flere forretningsområder, der har ramt, fremgår det af regnskabet. Ledelse vurderer, at seneste regnskab er "tilfredsstillende" i forhold til udviklingen på markedet. Ejer og administrerende direktør Søren Ravn solgte i starten af 2018 lidt over halvdelen af virksomheden til den tyske kapitalfond Deutsche Beteiligungs AG. Efter salget forklarede Søren Ravn i januar til JydskeVestkysten, at tyskerne skulle hjælpe med at realisere vækstplanerne hurtigere. - Vi kunne måske godt finde en partner, der ville give en højere pris, men det har været vigtigt at finde nogen, der respekterer os og den måde, vi gør tingene. Der er noget, de ikke skal lave om på. De kommer så med noget netværk, kompetence og finansielle muskler, der gør, at vi kan realisere vores planer hurtigt, sagde Søren Ravn i starten af 2018. Sjølund A/S henter i dag cirka 35 procent af omsætningen i Tyskland.

Kort om Sjølund Group Sjølund Group har hovedkontor i Sjølund ved Kolding. Virksomheden har adresser i Estland, USA, Kina og Danmark. Sjølund Group beskæftiger omkring 250 medarbejdere fordelt på de fire lokationer. Sjølund Groups afsætning sker på det globale marked inden for forretningsområderne vind, transport, byggeri og industri.

Købte stort firma I starten af 2018 var ambitionen blandt andet at vokse i USA og på det kinesiske marked i forhold til vindmølleindustrien. Ambitionerne om at vækste i samarbejde med den nye hovedaktionær skulle komme fra både organisk vækst og gennem opkøb. I den sidste kategori rykkede firmaet i september 2018, hvor man købte den estiske metalvirksomhed Cutform OÜ i Tallinn, der har cirka 100 medarbejdere. Virksomhedens aktiviteter indgår ikke i regnskabet for Sjølund Group for 2018. Den nye estiske afdeling er specialiseret inden for fremstilling og bearbejdning af emner i stål og aluminium. I september 2018 forklarede Søren Ravn, at det nye estiske selskab skulle sikre, at kunderne kunne få flere opgaver løst hos Sjølund Group. - Vi oplever i stigende grad et ønske fra vores kunder om færre leverandører, som kan mere, og med købet af Cutform OÜ vil vi netop kunne tilbyde sådanne bredere løsninger til både eksisterende og nye kunder, siger Søren Ravn Jensen. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra administrerende direktør Søren Ravn.