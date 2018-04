Metalfirma slår sig ned i Kolding: Forventer at ansætte 10-15 mand

ECM Industries har købt ejendom i Kolding, og får dermed markant flere kvadratmeter. Afdelingen i Kolding forventer at ansætte 10-15 medarbejdere inden for halvandet år.

Kolding: Metalvirksomheden ECM Industries får markant flere kvadratmeter, når den til maj overtager en ejendom i det nordlige industrikvarter. Virksomheden, der har base i Øster Starup i Vejle Kommune, har købt Rool Danmarks tidligere domicil i Kolding. Bygningen er på 3.300 kvadratmeter. - På den korte bane skal vi ikke ansætte nye til afdelingen i Kolding, men inden for et år eller halvandet, der kan jeg godt forestille mig, at vi skal vokse med 10-15 mand, der bliver placeret i Kolding, siger Søren Jaedicke Christiansen, der er direktør og ejer virksomheden sammen med sin bror.

Kort om ECM Industries ECM Industries er etableret i 1977 af Erik og Karin Christiansen. Metalvirksomheden er underleverandør til en lang række industrier. Sidste år overtog sønnerne Esben Jaedicke Christiansen og Søren Jaedicke Christiansen det fulde ejerskab. Virksomheden beskæftiger 100 medarbejdere.

Passede perfekt Virksomheden er underleverandør til en lang række industrier, deriblandt vindmølleindustrien, og beskæftiger i dag 100 mand på adressen i Øster Starup, hvor man råder over 4000 kvadratmeter. Virksomheden har købt ejendommen af konkursboet efter Rool Danmark, som indtil for nyligt husede det nu konkursramte Rool Steel. - Vi har i tre-fire år overvejet at bygge nyt i Øster Starup, hvor vi har base. Vi skal bruge mere plads. Men vi har ikke været interesseret i bruge mange penge på at bygge nyt i Øster Starup. Så da bygningen i Kolding kom til salg, så passede det helt perfekt. Placeringen er perfekt, og vi har allerede fået et meget godt indtryk af Kolding Kommune, som vi allerede har været i kontakt med, siger Søren Jaedicke Christiansen.