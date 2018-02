Metalfirma går konkurs igen efter en storkunde smuttede

Kolding: Rool Steel, der genopstod på resterne af Rool Denmark, der gik konkurs for lidt over tre år siden, er nu gået konkurs.

Metalvirksomheden med base i Kolding var under rekonstruktion ved skifteretten, men det lykkedes ikke at lægge en ny plan for virksomheden, der er underleverandør til blandt andet vindmølleindustrien. 20 mand har mistet deres arbejde.

Tidligere direktør og medejer Bent Leon Nielsen forklarer, at den kreds af investorer, der i 2015 købte resterne af Rool Denmark, købte alt for dyrt.

- Da vi startede i 2015, købte vi for dyrt. Meget for dyrt. Vi købte et varelager for cirka 10 millioner kroner, der viste sig at være cirka nul kroner værd, og maskinerne viste sig at være i dårligere stand, end vi regnede med. Men det, som fælder os, er, at vores største kunde trækker stikket med en dags varsel. Vi kender godt teorien om, at du skal passe på med, at én kunde bliver for stor. Men det rammer os alligevel, siger Bent Leon Nielsen.