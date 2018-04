Mere privatisering eller højere skat: Politisk uenighed om løsning af babyboom

Kolding: Flere partier mener, at skatterne bør hæves. Andre peger i stedet på mere privatisering som løsningen.

Men én ting er de alle enige om: Der skal findes en løsning - og det skal gå stærkt.

En ny befolkningsprognose lavet af Cowi for Kolding Kommune viser nemlig, at der i 2030 vil være 1342 flere børn i alderen nul til seks år i kommunen. Det vil være en stigning på 19 procent.

Og børn er ikke billige, heller ikke for kommunen. En udregning viser, at det vil koste Kolding Kommune omkring 117 millioner kroner ekstra om året at få de mange, nye borgere passet, hvis prognosen kommer til at holde stik. Udregningen er baseret på 2018-priser.

Formand for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), peger på, at det er vigtigt at tage problemstillingen meget seriøst.

- Vi har en forpligtelse til at sikre pladser og et højt serviceniveau. Men det kommer til at kræve ressourcer. Vi skal være meget opmærksomme på 2030-udfordringen, siger hun og tilføjer, at man i Dansk Folkeparti ønsker at få alle muligheder for at løse problemstillingen på bordet.

Hos andre partier er der mere klare udmeldinger om, hvad man mener, der vil være den bedste løsning på de manglende pasningspladser og de økonomiske udfordringer derved.