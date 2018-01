Mere end 100 cykeltyverier er kortlagt: Er din cykel blevet stjålet?

I alt 104 cykler er nu plottet ind på JydskeVestkystens kort over cykeltyverier i Kolding. Vi vil gerne have endnu flere på. Er din cykel blevet stjålet siden begyndelsen af 2017, vil vi gerne høre fra dig.

På JydskeVestkysten er vi i gang med at kortlægge cykeltyverier i Kolding Kommune. Se det interaktive kort på jv.dk/kolding.Har du fået stjålet din cykel, vil vi gerne høre fra dig - uanset om det er en uge eller et år siden, din cykel blev stjålet. Send en mail til jon@jv.dk med oplysninger om, hvornår tyveriet skete, og hvor cyklen stod.

Cyklerne stod ved McD

Flere af cykelejerne, der har skrevet til JydskVestkysten om tyveriet af deres cykel, har også fortalt om omstændighederne omkring tyveriet.

Pia Markussen skriver, at hendes søn og hendes søns klassekammerat fik stjålet deres cykler ved Aalykkeskolen før sommerferien 2017 i forbindelse med et skolearrangement. Kort efter blev cyklerne fundet igen. De stod ved McDonald's og var låst sammen med en tredje cykel. Pia Markussen ringede til politiet, som kom og klippede låsen over, så drengene kunne få deres cykler igen.

En anden cykelejer var ikke så heldig at få sin cykel igen. Han stillede sin cykel ved Netto på Hylkedalvej og løb ind for at handle. Han skulle kun købe en ost og låste derfor ikke cyklen. Han vurderer, at han var væk i tre minutter, men da han kom ud fra butikken, var cyklen væk.

En beboer på Gl. Strandvej er ved at være godt træt af cykeltyve. På fem år har han fået stjålet fire cykler fra sit cykelskur. Alle cykler har været låst fast med en kædelås, som ganske enkelt er klippet over.