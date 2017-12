Mentorer har succes med at hjælpe unge fra udsatte boligområder i uddannelse

Koldings to uddannelsesmentorer har i halvandet år arbejdet med at hjælpe unge ledige med at overvinde de forhindringer, der gør, at de ikke er i uddannelse. Med en ny helhedsplan forlænges projektet med fire år.

Med den nye helhedsplan, der er indgået for de udsatte boligområder, er der afsat penge til, at projektet, der oprindeligt skulle stoppe til nytår, kan fortsætte de kommende fire år.

Og faktisk har de to mentorer mere end opfyldt målet. For de har arbejdet med i alt 71 unge, og ud af dem er 80 procent kommet uddannelse eller job.

De arbejder med unge, som Jobcenter Kolding kalder uddannelsesparate. Det vil sige unge, som forventes at kunne gå i gang med en uddannelse inden for et år.

Maria de Osa Aznar og Dennis Meyer er Koldings to uddannelsesmentorer.De samarbejder med blandt andre rådgiverne på jobcentret, uddannelsesinstitutioner, læger og psykiatrien. De er ansat på jobcentret og projektet er finansieret af ByLivKolding. ByLivKolding er et boligsocialt fællessekretariat, der udfører og koordinerer det boligsociale arbejde i Kolding. Sekretariatet er et samarbejde mellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune. Byrådet har netop vedtaget en ny helhedsplan for udsatte boligområder. Planen løber over fire år og har et budget på 27 millioner kroner. Af dem kommer 75 procent fra Landsbyggefonden. De resterende 25 procent bidrager Kolding Kommune og boligorganisationer i Kolding med. Den nye helhedsplan sætter fokus på boligområderne omkring Skovparken, kvarteret omkring Munkebo, Brændkjær/Fjordparken og Knud Hansens Vej/ Junghansvej.

- De unge overholder ikke 100 procent de aftaler, vi laver med dem, men sammenligner man med, hvor ofte de generelt ikke er i stand til at overholde aftaler, så tænker jeg ikke, at der er nogen forskel overhovedet - tværtimod, vurderer Maria De Osa Aznar.

- De unge har meget forskellige udfordringer. Det kan være misbrug eller psykisk sygdom, og vi har frihed til i høj grad at give den enkelte unge den hjælp, som han eller hun har brug for. Og så er vores tilbud et reelt tilbud. De unge kan sige nej, fortæller Maria De Osa Aznar.

Tager fat

Uddannelsesmentorerne går ind og bliver det netværk, som mange af de unge i målgruppen mangler.

- Det er en fordel, at vi er to, så vi kan køre parløb, hvis det er en sag med et stort omfang. Vi sparrer også meget med hinanden, forklarer hun.

Mentorerne taler meget med de unge om uddannelse.

- Det gider de godt, for alle unge er den store drøm at få en uddannelse og et job. De vil gerne passe ind i systemet, men de har forhindringer, vi skal arbejde med først, siger Dennis Meyer.

Økonomien er en af de gennemgående udfordringer for de unge.

- Her kan vi rådgive, hjælpe med at få lavet afdragsaftaler og finde gode argumenter for at slette gæld. Vi er ikke specialister, men vi kan lidt af hvert, og vi er ikke bange for at tage fat, siger hun.

De to mentorer er stolte af de resultaterne, de har opnået.

- Selv om vi møder en masse modstand, og af og til bliver brændt af, så er jobbet livsbekræftende. Vi ser rigtig mange unge mennesker, der er i en eller anden for udvikling. Og vi ser dem lyse op, når de når en milepæl i deres liv, er de to uddannelsesmentorer enige om.