Mens banksektoren er skrumpet på landsplan, så er den vokset i Kolding

Det er blandt andet Koldings gode placering på landkortet, der har gjort, at Nordea er vokset i Kolding. - Vi kan mærke, at når vi søger folk, både internt og eksternt, så får vi mange ansøgninger i Kolding. Det er nemt at få folk i Kolding, siger Jesper Carlsen, der er erhvervsdirektør i Nordea for Sydjylland. Foto: Søren Gylling