Menighedsrådsformand ærgrer sig over skrappe dataregler

I flere sogne i Danmark har man opgivet at bringe lister med, hvem der er foretaget kirkelige handlinger for på grund af persondataforordningen. Menighedsrådsformand i Lejrskov og Jordrup sogne, Asger Christensen (V), er træt af reglerne.

Lejrskov-Jordrup: Måske skal der en kreativ løsning til.

I hvert fald mener Asger Christensen, menighedsrådsformand i Lejrskov og Jordrup sogne, at det ville være ærgerligt at udsende kirkeblade uden oplysninger om, hvem der siden sidste udgivelse er blevet begravet, hvem der er blevet døbt, eller hvem der er foretaget andre kirkelige handlinger for.

Det er ellers den konsekvens, som flere andre sogne i Danmark har taget, fordi EU's persondataforordning spænder ben for, at man kan offentliggøre diverse oplysninger om navngivne personer, for eksempel hvem der er foretaget kirkelige handlinger for.

- Jeg synes, der er nogle ting, som man har gjort voldsomt besværligt for mange af de frivillige foreninger og også for kirkebladet, hvor vi skriver, hvad der sket i de sidste tre måneder af sørgelige og glædelige begivenheder i sognet, siger Asger Christensen, formand for menighedsrådet i Lejrskov-Jordrup og byrådsmedlem for Venstre.