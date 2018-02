Menighedsrådsformand: Præsterne bør ikke beklage sig

Formanden for menighedsrådet i Kristkirken, Arne Nørgaard, så gerne, at alle sognebørn valgte at få deres børn døbt i Kristkirken. Men han mener ikke, at andre kirkers præster bør beklage sig, fordi de presses af søgning fra Kristkirken.

Kolding: Præsterne i nabokirkerne til Kristkirken bør ikke beklage sig over, at de har travlt på grund af søgningen fra folk fra Kristkirkens sogn.

Det mener formanden for menighedsrådet i Kristkirken, Arne Nørgaard, i forbindelse med, at tal viser, at meget få børn i Kristkirkens sogn bliver døbt der, og at nabopræsterne fortæller om en stigende arbejdsbyrde, fordi flere fra Kristkirkens område søger til de andre kirker for at blive døbt, konfirmeret, viet og begravet.

- Jeg ville så sandelig helst have, at alle fik deres børn døbt hos os, men det her er helt i orden. Jeg synes ikke, at de andre præster bør beklage sig, for de tager selv imod folk, siger Arne Nørgaard.

Føler du et medansvar for udviklingen?

- Nej, det synes jeg ikke. Det er mennesker, der spørger, om det er okay, at de kommer i en anden kirke for eksempel for at få et barn døbt , og så er det op til dem i de kirker at sige ja eller nej.

Skulle præsterne i de andre kirker sige nej til folk, der kommer fra Kristkirkens sogn?

- Nej, jeg kan godt forstå, de siger ja. Men hvis de vitterlig ikke har mulighed for at håndtere det, må de jo sige nej.